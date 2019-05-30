سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 10:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس اليمنى يصل جدة لحضور القمتين العربية والإسلامية

الخميس، 30 مايو 2019 09:20 ص
الرئيس اليمنى يصل جدة لحضور القمتين العربية والإسلامية الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

قالت وكالة الأنباء السعودية، إن الرئيس عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليمنية وصل إلى جدة اليوم الخميس، وذلك لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامى اللتين ستعقدان بمكة المكرمة.

وكان فى استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولىالأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامى للشئون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم وأمين محافظة جدة صالح التركى وسفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر والوزير المفوض بوزارة الخارجية رئيس بعثة الشرف إبراهيم بن سعد بن بيشان ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبى، وسفير اليمن لدى المملكة الدكتور شائع محسن الزندانى ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

وزير الخارجية الكويتى يتوجه إلى جدة للمشاركة بالاجتماع التحضيرى للقمة الاسلامية

الخارجية الفلسطينية: قرارات هامة لصالح البلاد فى القمة الإسلامية بمكة

انطلاق اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى للقمة الإسلامية بجدة بمشاركة مصر غدا

الرئاسة اللبنانية: الحريرى سيرأس وفد لبنان فى مؤتمر القمة الإسلامية

الرئيس اليمنى

جدة

القمة العربية

القمة الاسلامية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

تفاصيل إنشاء منطقتين لوجستيتين للسلع الغذائية بالبحر الأحمر.. توفران 13 ألف فرصة عمل

تفاصيل إنشاء منطقتين لوجستيتين للسلع الغذائية بالبحر الأحمر.. توفران 13 ألف فرصة عمل

الإعلام الأجنبى والإعلانات مدفوعة الأجر "بالسوشيال" وسائل الإخوان للتحرض ضد مصر.. الجماعة تعتمد على التمويل القطرى فى الصرف على تقاريرها المشبوهة.. وخبراء: يستغلون الصحف الغربية ومواقع التواصل لنشر أكاذيبهم

الإعلام الأجنبى والإعلانات مدفوعة الأجر "بالسوشيال" وسائل الإخوان للتحرض ضد مصر.. الجماعة تعتمد على التمويل القطرى فى الصرف على تقاريرها المشبوهة.. وخبراء: يستغلون الصحف الغربية ومواقع التواصل لنشر أكاذيبهم

صرف علاج السكر والضغط مدى الحياة بالمجان للمكتشف إصابتهم فى "100 مليون صحة".. ريهام غلاب: 302 مركز لتوفير العلاج للمرضى.. وإضافة خدمات جديدة قريبا.. وحملات توعية بالمحافظات

صرف علاج السكر والضغط مدى الحياة بالمجان للمكتشف إصابتهم فى "100 مليون صحة".. ريهام غلاب: 302 مركز لتوفير العلاج للمرضى.. وإضافة خدمات جديدة قريبا.. وحملات توعية بالمحافظات

سوبر كورة.. ليس الزمالك وبيراميدز فقط.. 3 أندية تستفيد من انسحاب الأهلى

سوبر كورة.. ليس الزمالك وبيراميدز فقط.. 3 أندية تستفيد من انسحاب الأهلى

أحمد المسمارى: الجيش الليبى سلم مصر إرهابيين فى إطار الاتفاقيات المشتركة

أحمد المسمارى: الجيش الليبى سلم مصر إرهابيين فى إطار الاتفاقيات المشتركة

الرجوع الى أعلى الصفحة