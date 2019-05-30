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عقب سماعه شرح مفصل حول الاعتداءات الإيرانية..

الرئيس السيسى يعقد مباحثات مع مستشار خادم الحرمين الشريفين

الخميس، 30 مايو 2019 02:18 م
الرئيس السيسى يعقد مباحثات مع مستشار خادم الحرمين الشريفين الرئيس السيسى
جدة (أ ش أ)
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استمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، لشرح مفصل من العقيد تركى المالكى المتحدث باسم التحالف العربى، حول الاعتداءات الإيرانية على المملكة العربية السعودية.

كما طالع الرئيس بعض الأسلحة التى تعد دليلا على الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المجال الجوى السعودى.

وعقب ذلك حرص الرئيس السيسى على عقد مباحثات مع الأمير خالد بن الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة فى قاعة الاستقبال فى المطار.

تأتى مشاركة الرئيس السيسى بالقمتين العربية والإسلامية فى إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء فى المنظمتين بالعالمين العربى والإسلامى، والمساهمة بفعالية فى جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.

 


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