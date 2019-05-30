الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار والسندات ورغم مخاوف النمو

(رويترز)

نزلت أسعار الذهب اليوم الخميس، فى الوقت الذى ارتفعت فيه السندات وحوم الدولار قرب أعلى مستوى فى أسبوعين، مما طغى على الدعم الناتج عن النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين والذى تتنامى حدته ليثير الشكوك بشأن نمو الاقتصاد العالمى.

وتراجع الذهب فى المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1277.29 دولار للأوقية (الأونصة). وهبط الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1276.30 دولار للأوقية.

وقال هوي لي الاقتصادى لدى بنك أو.سي.بي.سي "يبدو أن المستثمرين يفضلون سندات الخزانة الأمريكية كملاذ آمن فى الوقت الحالى، وهو ما يتجلى من منحنى العائد الأمريكى المقلوب. و"الدولار القوى يمنع على الأرجح أيضا لاعبين كبارا مثل الصين والهند من استهلاك كثير (من الذهب)".

واستقر الدولار مقابل عملات منافسة رئيسية اليوم حيث أجبر تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين على اللجوء إلى أصول الملاذ الآمن بما فى ذلك السندات الحكومية.

ومقابل سلة من ست عملات رئيسية، استقر مؤشر الدولار عند 98.147، ليحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين 98.371 الذي سجله الأسبوع الماضى. والمؤشر مرتفع ما يزيد على اثنين بالمئة منذ بداية العام.

واقتفت الأسهم الآسيوية خسائر نظيرتها الأمريكية اليوم إذ يشير أحدث سجال بين بكين وواشنطن إلى مخاطر حرب تجارية طويلة الأمد.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.3 % إلى 14.37 دولار للأوقية. كان المعدن هبط إلى 14.25 دولار يوم الثلاثاء وهو أدنى مستوياته منذ أوائل ديسمبر.

وتراجع البلاتين 0.2 % إلى 792 دولارا للأوقية، بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوياته منذ 15 فبراير عند 785.50 دولار. وتراجع البلاديوم 0.9 % إلى 1336.85 دولار للأوقية.