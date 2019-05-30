الحكومة الموزمبيقية: 3.2 مليار دولار للتعافى من آثار إعصارى "كينيث" و"إيداى"

مابوتو (أ ش أ)

أعلنت موزمبيق، اليوم الخميس، أنها بحاجة إلى 3.2 مليار دولار للتعافى من آثار إعصارى "كينيث" و"إيداى" المداريين اللذين ضربا البلاد فى وقت سابق من العام الجارى وراح ضحيتهما نحو 650 شخصا.

وأضافت التقديرات التى نشرتها الحكومة فى موزمبيق - حسبما ذكرت شبكة "إيه. بي. سي. نيوز" الأمريكية - أن الإعصارين سيزيدان من حالة الفقر التى تعانى منها البلاد، وأن عملية التعافى ستكون "تحديا كبيرا للغاية".

وأوضحت الشبكة أن الإعصاريين قضيا على المحاصيل الزراعية بالبلاد، مشيرة إلى أن الشعب سيعتمد على المساعدات الغذائية حتى العام القادم وأن نحو أكثر من مليون و300 ألف شخص يحتاجون إلى المساعدة الغذائية العاجلة.

ولفتت الشبكة إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يضرب فيها إعصاران البلد المطلة على المحيط الهندى فى موسم واحد، فى إشارة إلى خطر ظاهرة التغير المناخى على البلاد الساحلية.