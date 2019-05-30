الحبس سنة لربة منزل وعامل سرقا مواطنا بالسيدة زينب

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة "ربة منزل" وعامل، بالحبس سنة بتهمة سرقة مواطن بالسيدة زينب.

صدر القرار الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر بربرى وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسح فل.

وأسندت النيابة للمتهمين "ن.م" ربة منزل، و "ع.ب"، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة والمملوكة للمجنى عليه "م.ط" بالإكراه، بأن قامت المتهمة الأولى بوضع حبوب منومة للمجنى عليه داخل مشروب حتى فقد الوعى، فيما قام المتهم الثانى بالاستيلاء على المسروقات بعد فقدان المجنى عليه للوعى.

ترجع الواقعة إلى تلقى قسم السيدة زينب، بلاغاً من "م.ط" يفيد بتعرضه للسرقة، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء الجريمة المتهمين المذكورين سلفاً، وبإعداد الأكمنة تم ضبطهما وبحوزتهم المسروقات المبلغ عنها.