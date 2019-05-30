سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 02:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الجنايات تنظر اليوم استئناف النيابة على إخلاء سبيل متهم بالإضرار بالأمن القومى

الخميس، 30 مايو 2019 02:00 ص
الجنايات تنظر اليوم استئناف النيابة على إخلاء سبيل متهم بالإضرار بالأمن القومى محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
إضافة تعليق

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيل معاذ.ا، المتهم بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

يشار إلى أن الدائرة 32 بمحكمة جنايات القاهرة، المختصة بقضايا الإرهاب، قررت إخلاء سبيل المتهم بتدابير احترازية، وقررت النيابة الاستئناف على القرار

ووجهت النيابة للمتهم فى القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم تولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وسبق لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية، أن ألقت القبض على  وعدد آخر من المتهمين بالقضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا،  منهم عبد المنعم أبو الفتوح، في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطنى، تفيد تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى فى البلاد، الأمر الذى يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت سابقًا قرارًا بإدراج 16 متهمًا بالقضية في قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة.. إلى جانب إصدار النائب العام لقرار بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعًا وعلى رأسهم أبو الفتوح.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

نيابة أمن الدولة تستأنف على قرار إخلاء سبيل متهم بالإضرار بالأمن القومى

نيابة أمن الدولة تستأنف على إخلاء سبيل 34 متهماً بـ 6 قضايا إرهاب

نيابة أمن الدولة تقرر إخلاء سبيل متهم بالانتماء لجماعة محظورة

نيابة أمن الدولة تقرر تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

أمن الدولة تستأنف

إخلاء سبيل متهم

انضمام لجماعة إرهابية

الاضرار بالأمن القومى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة