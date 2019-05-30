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الجلطة الدموية.. كيف تفرق بين تجلط الدم فى الساق والذارعين؟

الخميس، 30 مايو 2019 05:30 ص
الجلطة الدموية.. كيف تفرق بين تجلط الدم فى الساق والذارعين؟ جلطة الساق - ارشيفية
كتبت إيناس البنا
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تمثل جلطات الدم غير المعالجة تهديدا على الحياة، وكل نوع من الجلطات التى تحدث فى الساق أو الذراع له أعراضه وطرق علاجه وذلك وفقًا لموقع " eMedicineHealth"

جلطة الساق
جلطة الساق

 

جلطات الساق
 

تُعرّف الجلطة الدموية التي تتشكل فى الوريد العميق فى الجسم باسم تجلط الأوردة العميقة، تحدث معظم هذه الجلطات في أوردة الساق أو الفخذ، على الرغم من أنها يمكن أن تتشكل فى أجزاء أخرى من الجسم، إلا أنها شائعة أكثر فى الساق، جلطات الأوردة العميقة لديها القدرة على الانقطاع والسفر عبر مجرى الدم إلى الرئة، مما يؤدى إلى انسداد رئوى قاتل.

وتشمل أعراض الانسداد الرئوي ضيق التنفس المفاجئ وألم في الصدر ومعدل ضربات القلب السريع والسعال غير المبرر، إذا كانت موجودة ، فإن التدخل في حالات الطوارئ ضرورى.

جلطة الذراع
جلطة الذراع

 

تجلط الدم فى الذراع
 

يشار إلى جلطات الدم التى تتشكل عميقا فى الأوردة باسم تخثر الوريد العميق، غالبًا ما تكون هذه الحالة موجودة فى الذراعين وقد توجد فى الساقين.

 تتشكل هذه الجلطات الدموية عندما يكون هناك تلف فى بطانة الأوعية الدموية، مثل الشريان أو الوريد، ويمكن أن يحدث الضرر من صدمة حديثة أو بعض الأمراض، أو حالات مثل الحمل والتدخين والعلاج الهرمونى وعدم الحركة لفترة طويلة.

تشمل أعراض تجلط الدم فى الذراع التورم والألم وتغير لون الجلد المائل إلى الحمرة ودفئه، فإذا كانت هذه الأعراض موجودة، فقد يكون العلاج الطبى الفورى ضروريًا.

يمكن أن تنفصل جلطات الدم عن طريق الوريد أو الشريان وتنتقل إلى الرئتين، مسببة انسداد رئوى، وهو حالة خطيرة ومميتة.


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جلطات الساق

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