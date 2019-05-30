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الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بأجازة عيد الفطر

الخميس، 30 مايو 2019 11:59 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بأجازة عيد الفطر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو وحتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2019 ، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
 

الجريدة الرسمية

اجازة عيد الفطر

مجلس الوزراء

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