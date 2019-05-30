الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بأجازة عيد الفطر

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو وحتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2019 ، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بأجازة عيد الفطرالخميس، 30 مايو 2019 11:59 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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