الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء المعهد العالى للعلوم الصحية فى سوهاج

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارا بإنشاء المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمحافظة سوهاج، الذى يمنح درجة الدبلوم الفنى بعد عامين دراسيين فى المرحلة الأولى.

يضم المعهد الجديد أقسام التحاليل والمختبرات والأشعة وتركيبات الأسنان. ويقبل طلاب الثانوية العامة (شعبة علمى علوم) وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية للمرحلة الأولى. وفى المرحلة الثانية يجب حصول الطالب على دبلوم المعهد فوق المتوسط للمعاهد الصحية بتقدير عام جيد، على أن يُقبل الطلاب فى المعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وتكون مدة الدراسة عامين للمرحلة الأولى، ومثلهما للمرحلة الثانية.