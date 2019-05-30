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الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء المعهد العالى للعلوم الصحية فى سوهاج

الخميس، 30 مايو 2019 11:11 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء المعهد العالى للعلوم الصحية فى سوهاج ملحق الجريدة الرسمية
كتب وائل ربيعى
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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارا بإنشاء المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمحافظة سوهاج، الذى يمنح درجة الدبلوم الفنى بعد عامين دراسيين فى المرحلة الأولى.

يضم المعهد الجديد أقسام التحاليل والمختبرات والأشعة وتركيبات الأسنان. ويقبل طلاب الثانوية العامة (شعبة علمى علوم) وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية للمرحلة الأولى. وفى المرحلة الثانية يجب حصول الطالب على دبلوم المعهد فوق المتوسط للمعاهد الصحية بتقدير عام جيد، على أن يُقبل الطلاب فى المعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وتكون مدة الدراسة عامين للمرحلة الأولى، ومثلهما للمرحلة الثانية.

 


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الجريدة الرسمية

المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية

دبلوم العلوم الصحية التطبيقية بسوهاج

التحاليل والمختبرات


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