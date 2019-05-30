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الجريدة الرسمية تنشر قرارات الرئيس السيسى بتخصيص أراض لوزارات وهيئات

الخميس، 30 مايو 2019 11:30 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرارات الرئيس السيسى بتخصيص أراض لوزارات وهيئات الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا برقم 560 لسنة 2018، بشأن الموافقة على إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018/ 2022 "متحدون من أجل مستقبل مستدام" بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة، الموقع بتاريخ 18 مارس 2018، مع التحفظ بشرط التصديق. 

ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الخميس، القرار الجمهورى رقم 228 لسنة 2019، بالموافقة على تخصيص مجموعة أراضٍ مملوكة للدولة ملكية خاصة فى محافظة قنا، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستخدامها فى إقامة عدة مشروعات بواقع: 21.98 فدان لإقامة صوامع قمح، و2.35 فدان لإقامة مستودع دقيق، و2405 أمتار مربعة لإقامة مخازن سلع استراتيجية.

كما أصدر الرئيس السيسى قرارا جمهوريا برقم 229 لسنة 2019 بتخصيص 107 أفدنة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة فى محافظة الأقصر، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها فى إقامة محطة توليد كهرباء حرارية وفق القواعد والقوانين المعمول بها. وأصدر قرارا برقم 230 لسنة 2019 بتخصيص 15 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة فى بنبان بمحافظة أسوان، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها فى إنشاء محطة طاقة شمسية وفق القواعد والقوانين المعمول بها. ونُشرت القرارات فى الجريدة الرسمية اليوم.


 


 

 

 


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