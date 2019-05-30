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الجامعة العربية تدعو للاسترشاد بدليل وزراء الصحة العرب الخاص بمكافحة التدخين

الخميس، 30 مايو 2019 11:06 ص
الجامعة العربية تدعو للاسترشاد بدليل وزراء الصحة العرب الخاص بمكافحة التدخين الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)
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دعت جامعة الدول العربية إلى الاسترشاد بالدليل الاسترشادى الخاص بمكافحة التدخين والتبغ ومنتجاته، الذى أقره مجلس وزراء الصحة العرب، عند إعداد التشريعات الوطنية لكل دولة فى مجال مكافحة التدخين.

وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، فى بيان صحفى صدر اليوم عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمى للامتناع عن تعاطى التبغ 2019 الذى يصادف غدا الجمعة 31 مايو، أن مكافحة التبغ يجب أن تكون أولوية للحكومات والمجتمعات فى أنحاء العالم.

وقالت إن يوم 31 مايو من كل عام، يحتفل العالم بالامتناع عن تعاطى التبغ، واختارت منظمة الصحة العالمية بأن يتمثل موضوع هذا العام فى "التبغ والصحة الرئوية"، لإذكاء الوعى بالتأثير السلبى للتبغ على الصحة الرئوية من الإصابة بالسرطان إلى الأمراض التنفسية المزمنة، وكذلك الأهمية الرئيسية للرئتين فى تمتع الناس كافة بالصحة.

وأشارت هيفاء أبو غزالة إلى أن دخان التبغ له تداعيات رئيسية على الصحة الرئوية للمدخنين وغير المدخنين على الصعيد العالمي.

وقالت إنه على الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى وفاة 165 ألف طفل قبل بلوغهم الخامسة بإصابات الجهاز التنفسى السفلى التى يتسبب فيها دخان التبغ غير المباشر وتتواصل معاناة أولئك الذين يعيشون حتى سن البلوغ من العواقب الصحية الناجمة عن التعرض لدخان التبغ غير المباشر، حيث يؤدى إلى إصابات الجهاز التنفسى السفلى المتكررة فى مرحلة الطفولة المبكرة وزيادة خطر الإصابة بالانسداد الرئوى المزمن بمعدلات كبيرة فى مرحلة البلوغ.

وأشارت إلى أن المجلس الاقتصادى والاجتماعى للجامعة العربية على المستوى الوزارى فى دورته الـ 103 التى انعقدت فى فبراير 2019 اتخذ قراراً باعتماد الدليل الاسترشادى الخاص بمكافحة التدخين والتبغ ومنتجاته، الذى أقره مجلس وزراء الصحة العرب، كما أكد القرار على حظر تدخين التبغ بكافة أشكاله فى الأماكن العامة المغلقة، ودعا الدول العربية الأعضاء إلى الاسترشاد بهذا الدليل عند إعداد التشريعات الوطنية لكل دولة.

وأكدت حرص جامعة الدول العربية من خلال مجلس وزراء الصحة العرب على العمل على مكافحة التبغ فى إطار تنفيذ الالتزامات الدولية فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 على المستوى الدولي، لاسيما الهدف الثالث المعنى بالصحة وهو ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية فى جميع الأعمار، والذى تتضمن غاياته تعزيز تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ فى جميع البلدان، وأيضا من أجل تحقيق الغاية المتمثلة فى تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث بحلول عام 2030.

 

 


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