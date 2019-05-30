سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 11:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم العالى تعلن تنظيم دورات تدريبية فى مجال الذكاء الاصطناعى

الخميس، 30 مايو 2019 10:06 ص
التعليم العالى تعلن تنظيم دورات تدريبية فى مجال الذكاء الاصطناعى د.كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات
كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق

كشف تقرير وزارة التعليم العالى عن تفاصيل الإعلان الخامس عن الدورات التدريبية فى مجال الذكاء الاصطناعى لجمع المادة العلمية، لإيفاد البعثات العلمية والدراسية بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الأداء وتنمية القدرات البشرية.

وأشار التقرير إلى أن الهدف من البرنامج هو جمع المادة العلمية لما قبل الماجستير لمدة ثلاثة أشهر بالخارج، وجمع المادة العلمية لما قبل الدكتوراه لمدة ستة أشهر خارج الوطن، والتدريب بعد الماجستير للحاصلين على درجة الماجستير وغير مقيدين لدرجة الدكتوراه وقت التقدم للإعلان لمدة ثلاثة أشهر خارج الوطن، وجمع المادة العلمية لما بعد الدكتوراه لمدة ستة أشهر بالخارج.

وأوضح التقرير أن التقدم لهذه الدورات يبدأ من الآن حتى 15/7/2019 على أن يقوم المتقدم بالتسجيل أولاً على الموقع الإلكترونى لقطاع الشئون الثقافية والبعثات WWW.mohe-casm.edu.eg وبعد ذلك يتم تسليم المستندات ورقياً للإدارة العامة للبعثات بمجمع التحرير.

وأضاف التقرير أنه يشترط فى المتقدمين لهذه الدورات أن يكون أحد أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم بإحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات، وألا  تقل مدة التعيين بجهة الإيفاد عن عاميين وقت التقديم، وألا يقل التقدير العام للدرجة الجامعية الأولى عن جيد جدا، وأن يكون مسجلاً لدرجة الماجستير أو الدكتوراه (بالنسبة للمتقدمين للتدريب قبل الماجستير أو قبل الدكتوراه)، وأن يكون حاصلاً على الماجستير فى نفس التخصص أو أحد التخصصات التى يمكن أن تستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعى (وذلك بالنسبة للسادة المتقدمين لجمع المادة العلمية قبل الدكتوراه أو جمع مادة علمية بعد الدكتوراه)، والحصول على 5,5 درجة فى اختبار IELTS أو 60 درجة فى اختبار IBT تويفل، مع مراعاة المستوى اللغوى الأعلى التى تطلبه الجامعات الأجنبية، ولا يجوز تغيير دولة الإيفاد أو الجامعة الأجنبية إلا لأسباب طارئة.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

خطة الحكومة لتطوير منظومة التعليم العالى والمستشفيات الجامعية..تخصيص 3.9 مليار لـ "6" برامج خلال العام المالى الجديد..إنشاء جامعات حكومية بـ"العلمين" و"المنصورة الجديدة" وانتهاء المرحلة الثانية لمدينة زويل

882.5 مليون جنيه لزيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالى.. تعرف على التفاصيل

اتفاقية تعاون بين مصر والصين فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى

"خطة البرلمان" تعلن دعمها الكامل لخطط التعليم العالى للارتقاء بالمنظومة

دورات تدريبية

الذكاء الاصطناعى

المادة العلمية

ماجستير


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة