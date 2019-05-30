التعليم العالى تعلن تنظيم دورات تدريبية فى مجال الذكاء الاصطناعى

كتب وائل ربيعى

كشف تقرير وزارة التعليم العالى عن تفاصيل الإعلان الخامس عن الدورات التدريبية فى مجال الذكاء الاصطناعى لجمع المادة العلمية، لإيفاد البعثات العلمية والدراسية بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الأداء وتنمية القدرات البشرية.



وأشار التقرير إلى أن الهدف من البرنامج هو جمع المادة العلمية لما قبل الماجستير لمدة ثلاثة أشهر بالخارج، وجمع المادة العلمية لما قبل الدكتوراه لمدة ستة أشهر خارج الوطن، والتدريب بعد الماجستير للحاصلين على درجة الماجستير وغير مقيدين لدرجة الدكتوراه وقت التقدم للإعلان لمدة ثلاثة أشهر خارج الوطن، وجمع المادة العلمية لما بعد الدكتوراه لمدة ستة أشهر بالخارج.



وأوضح التقرير أن التقدم لهذه الدورات يبدأ من الآن حتى 15/7/2019 على أن يقوم المتقدم بالتسجيل أولاً على الموقع الإلكترونى لقطاع الشئون الثقافية والبعثات WWW.mohe-casm.edu.eg وبعد ذلك يتم تسليم المستندات ورقياً للإدارة العامة للبعثات بمجمع التحرير.



وأضاف التقرير أنه يشترط فى المتقدمين لهذه الدورات أن يكون أحد أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم بإحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات، وألا تقل مدة التعيين بجهة الإيفاد عن عاميين وقت التقديم، وألا يقل التقدير العام للدرجة الجامعية الأولى عن جيد جدا، وأن يكون مسجلاً لدرجة الماجستير أو الدكتوراه (بالنسبة للمتقدمين للتدريب قبل الماجستير أو قبل الدكتوراه)، وأن يكون حاصلاً على الماجستير فى نفس التخصص أو أحد التخصصات التى يمكن أن تستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعى (وذلك بالنسبة للسادة المتقدمين لجمع المادة العلمية قبل الدكتوراه أو جمع مادة علمية بعد الدكتوراه)، والحصول على 5,5 درجة فى اختبار IELTS أو 60 درجة فى اختبار IBT تويفل، مع مراعاة المستوى اللغوى الأعلى التى تطلبه الجامعات الأجنبية، ولا يجوز تغيير دولة الإيفاد أو الجامعة الأجنبية إلا لأسباب طارئة.