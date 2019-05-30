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التحريات: صاحب مصنع مواد غذائية فاسدة بالجيزة استغل علامات تجارية شهيرة

الخميس، 30 مايو 2019 06:00 ص
التحريات: صاحب مصنع مواد غذائية فاسدة بالجيزة استغل علامات تجارية شهيرة زيت زيتون - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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كشفت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، عن استخدام صاحب مصنع لإنتاج المواد الغذائية، علامات تجارية شهيرة في ترويج المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لسهولة توزيعها.

وأكدت التحريات أن المصنع غير حاصل على أي تصاريح من جانب الجهات المسئولة، وذكر تقرير مفتش الأغذية أن الكمية المضبوطة بالمصنع، والبالغة 4 أطنان و600 كيلو من زيت الزيتون والمخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مدير المصنع المضبوط، وجارٍ ضبط مالك المصنع، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد بتجميع "أحمد.ع" صاحب مصنع لإنتاج المواد الغذائية، لكميات من زيت الزيتون، والمخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي،  وتعبئتها في عبوات تحمل علامة تجارية أخرى، لبيعها للمواطنين.

وبمداهمة المصنع، تم ضبط "محمد.ر" المدير المسئول، وبحوزته 4 أطنان من زيت الزيتون والمخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


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