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البرلمان الأوكرانى يرفض استقالة رئيس الوزراء

الخميس، 30 مايو 2019 04:08 م
البرلمان الأوكرانى يرفض استقالة رئيس الوزراء البرلمان الأوكرانى ـ صورة أرشيفية
كييف (أ ش أ)
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رفض البرلمان الأوكرانى "الرادا"، اليوم الخميس، استقالة رئيس وزراء البلاد فولوديمير جرويسمان.

وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أن قرار قبول استقالة جرويسمان لم يحصل على عدد الأصوات اللازمة لتمريره، حيث صوت 97 نائبا فقط لصالح القرار فيما صوت 63 بالرفض وامتنع 50 آخرون عن التصويت.

وكان الرئيس الأوكرانى الجديد فولوديمير زيلينسكى قد أعلن خلال مراسم تنصيبه فى 20 مايو الجارى عزمه حل البرلمان "الرادا" استعدادا لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهرين، وحث أعضاء الحكومة على الاستقالة، وأعلن رئيس الوزراء فى اليوم نفسه أنه سيستقيل من منصبه، وتقدم باستقالته بالفعل للبرلمان فى 22 مايو للموافقة عليها.

وينص قانون مجلس الوزراء الأوكرانى على أن يتقدم رئيس الوزراء باستقالته للبرلمان على أن ينظر البرلمان فيها خلال فترة لا تتجاوز اليوم العاشر من تاريخ تلقيه خطاب الاستقالة.

ويترتب على استقالة رئيس الوزراء استقالة حكومته بأكملها، ويكون على "الرادا" تشكيل حكومة جديدة.

 


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