سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 02:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى يحذر المرشحين لخلافة ماى: اتفاق بريكست هو الخيار الوحيد

الخميس، 30 مايو 2019 01:12 م
الاتحاد الأوروبى يحذر المرشحين لخلافة ماى: اتفاق بريكست هو الخيار الوحيد تيريزا ماى
لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

حذر كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى فى ملف انسحاب بريطانيا من الاتحاد "بريكست" ميشيل بارنييه، اليوم الخميس، المرشحين المتنافسين على خلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى لزعامة حزب المحافظين الحاكم، من أنه لن يكون بإمكانهم تغيير اتفاق البريكست الحالى الذى توصلت إليه ماى مع الاتحاد.. مشددا على أنه "الخيار الوحيد".

وقال بارنييه - فى حوار نشرته صحيفة (الاندبندنت) البريطانية على موقعها الإلكترونى - "إذا كان الخيار هو المغادرة دون اتفاق - حسنا، وإذا كان الخيار هو البقاء فى الاتحاد الأوروبى - حسنا أيضا. ولكن إذا كان الخيار ما زال المغادرة بطريقة منظمة، فهذه الاتفاقية هى الخيار الوحيد".

وأضاف: "لقد قلنا إنه عقب الموافقة على اتفاقية الانسحاب يمكننا البدء فى العمل على الفور على حل طويل المدى للحدود الإيرلندية. قد يكون على سبيل المثال ما نسميه بالترتيبات البديلة كوسائل التقنية والطائرات المسيرة وعناصر التحكم غير المرئية، ولا تعمل أى من تلك الترتيبات اليوم".

وأشارت الصحيفة إلى أن تحذيرات بارنييه جاءت بعد أن أعلن المرشحين على زعامة الحزب عن نيتهم إدخال تغييرات على اتفاق ماي، بما فى ذلك بند شبكة الأمان الخاص بالحدود الإيرلندية محل الخلاف، بالرغم من تكرار بروكسل رفضها لذلك من قبل.

وكانت ماى قد أعلنت الجمعة الماضية أنها ستستقيل من زعامة حزب المحافظين فى 7 يونيو القادم، بعد إخفاقها مرارا فى الفوز بدعم البرلمان لاتفاقها مع الاتحاد الأوروبي، حيث رفض الاتفاق الذى توصلت إليه مع بروكسل فى نوفمبر الماضى ثلاث مرات، فيما يصر الاتحاد الأوروبى على أن هذا الاتفاق "غير قابل لإعادة التفاوض".

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

وزير خارجية بريطانيا يفضل تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبى

تيريزا ماى تأسف لعدم تمكنها من إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

تريزا ماى: نتيجة انتخابات الاتحاد الأوروبى "محبطة جدا"

نايجل فاراج يطالب بالمشاركة فى محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

الاتحاد الاوروبى

تيريزا ماى

المرشحون لخلافه ماى

بريكست


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة