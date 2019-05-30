الاتحاد الأوروبى يحذر المرشحين لخلافة ماى: اتفاق بريكست هو الخيار الوحيد

لندن (أ ش أ)

حذر كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى فى ملف انسحاب بريطانيا من الاتحاد "بريكست" ميشيل بارنييه، اليوم الخميس، المرشحين المتنافسين على خلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى لزعامة حزب المحافظين الحاكم، من أنه لن يكون بإمكانهم تغيير اتفاق البريكست الحالى الذى توصلت إليه ماى مع الاتحاد.. مشددا على أنه "الخيار الوحيد".

وقال بارنييه - فى حوار نشرته صحيفة (الاندبندنت) البريطانية على موقعها الإلكترونى - "إذا كان الخيار هو المغادرة دون اتفاق - حسنا، وإذا كان الخيار هو البقاء فى الاتحاد الأوروبى - حسنا أيضا. ولكن إذا كان الخيار ما زال المغادرة بطريقة منظمة، فهذه الاتفاقية هى الخيار الوحيد".

وأضاف: "لقد قلنا إنه عقب الموافقة على اتفاقية الانسحاب يمكننا البدء فى العمل على الفور على حل طويل المدى للحدود الإيرلندية. قد يكون على سبيل المثال ما نسميه بالترتيبات البديلة كوسائل التقنية والطائرات المسيرة وعناصر التحكم غير المرئية، ولا تعمل أى من تلك الترتيبات اليوم".

وأشارت الصحيفة إلى أن تحذيرات بارنييه جاءت بعد أن أعلن المرشحين على زعامة الحزب عن نيتهم إدخال تغييرات على اتفاق ماي، بما فى ذلك بند شبكة الأمان الخاص بالحدود الإيرلندية محل الخلاف، بالرغم من تكرار بروكسل رفضها لذلك من قبل.

وكانت ماى قد أعلنت الجمعة الماضية أنها ستستقيل من زعامة حزب المحافظين فى 7 يونيو القادم، بعد إخفاقها مرارا فى الفوز بدعم البرلمان لاتفاقها مع الاتحاد الأوروبي، حيث رفض الاتفاق الذى توصلت إليه مع بروكسل فى نوفمبر الماضى ثلاث مرات، فيما يصر الاتحاد الأوروبى على أن هذا الاتفاق "غير قابل لإعادة التفاوض".