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الأعلى للإعلام: انخفاض معدل المخالفات فى دراما رمضان بالأسبوع الثالث

الخميس، 30 مايو 2019 07:20 م
الأعلى للإعلام: انخفاض معدل المخالفات فى دراما رمضان بالأسبوع الثالث الأعلى للإعلام
كتب محمد السيد
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عقدت  لجنة الدراما بالمجلس الأعلي لتنظيم الاعلام اجتماعا اليوم الخميس برئاسة مجدي لاشين عضو المجلس ورئيس لجنة الدراما، واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع تقارير لجنة رصد الأعمال الرمضانية والتي شملت الملاحظات التي رصدتها عن 23 مسلسل في مختلف الشاشات.
 
وتبين من تقارير الرصد، انخفاض معدل المخالفات إلى النصف في الأسبوع الثالث مقارنة بالأسبوعين الأول والثاني، كما أظهرت مؤشرات الرصد أن أغلب المخالفات تدور حول الألفاظ السوقية المتدنية بنسبة 65%.
 
واستعرضت اللجنة الأعمال الدرامية التي تم عرضها طوال شهر رمضان وتم الاتفاق على عمل تقرير من المادة الموضوعية والاهتمامات والهموم التي شغلت الكتاب ومعالجتها ومضامين ما تم تقديمه.
 
 

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