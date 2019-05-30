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الأزهر يرسل أئمة إلى ليبيا لنشر الفكر الوسطى ومواجهة التطرف

الخميس، 30 مايو 2019 07:00 م
الأزهر يرسل أئمة إلى ليبيا لنشر الفكر الوسطى ومواجهة التطرف أحد ائمة ليبيا
كتب لؤى على
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يولى الأزهر الشريف، اهتماما خاصا بليبيا من خلال بعثات ووفود لزرع الانتماء ونشر الفكر الوسطى، مواجهة التطرف ودعوات التكفير.

اليوم السابع ألتقى عدد من الأئمة الذين شاركوا فى دورة التى أقامها الأزهر الشريف.

وتحدث الشيخ سلطان خليفة سلطان من وادى الشاطئ جنوب ليبيا ،عن كيفية اختياره للمشاركة بالدورة، قائلا:"تم الاختيار عن طريق رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا الشيخ أكرم الجرارى، حيث تم استقطاب المشايخ والذين لهم فكر ودراية بالمنهج الأزهرى وتجديد الخطاب الدينى ولديهم قاعدة اجتماعية عند الشعب".

وأضاف، "رسنا فقه الأولويات والوسطية و الاعتدال وهى أن من صفات الداعية أن يكون مبشرا ولينا ومبتسما وليس كما يتوعد البعض بنار جهنم وملك الموت وخير دليل على ذلك ما قاله رب العزة "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.

ومن جانبه قال إبراهيم على البركولى من أبو قدقود الشاطئ جنوب ليبيا، أتينا لهذه الدورة بدعوة من الأزهرلتلقى العلوم الشرعية والتزود بالعلم الأزهرى، حيث تلقينا فقه الأولويات والمعاملات.

فيما قال خطيب وواعظ الشيخ محمد رمضان الشيخ على من وادى عتبة جنوب ليبيا، تلقينا علوم كثيرة جدا لا تحصى ولا تعد كثير منها يتعلق بالمنهج الوسطى والمعتدل الذى تفتقره ليبيا فى الآونة الأخيرة.


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ليبيا

المنظمة العمالية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

الازهر


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