اضبط مخالفة.. أهالى مركز الزقازيق يشكون انتشار القمامة بشارع فاروق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

طالب أهالى منطقة حى مبارك اول طريق الغار بنهاية شارع فاروق بمدينة الزقازيق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية برفع أكوام القمامة بكافة أنواعها.

وقال السيد عبد القادر من أهالى المنطقة إن بعض التجار يقومون بتجميع القمامة بكافة أنواعها ويقومون بتدويرها يدويا، وذلك بتصنيفها وتوريدها للمصانع الكبرى لإعادة تصنيعها، وذلك بأماكن مخصصة لهذا الغرض ما يضر بالبيئة وينشر الأمراض المعدية بالمنطقة.

وأضاف محمد حنفى مدير بالتربية والتعليم سابق ومن أهالى المنطقة، أن الروائح الكريهة تملأ الشوارع والمنازل وانتشر بسبب ذلك البعوض والحشرات الضارة النى تهدد أبنائنا اهالينا بنقل العدوى وتنشر الأمراض المعدية.

وقالت سماح عزالدين من أهالى المنطقة إنه لابد من أن يتم إلغاء هذه اﻷماكن وتلك المخازن بقرار وزارى والابتعاد تماما عن السكن والتخلص منها للحفاظ على صحة المواطنين، مضيفة لك أن تتخيل كم تجمعات الذباب والناموس الذى أصبح جحافل جاموس تعض بأنيابها وتنقل العدوى بين إنسان مريض وآخر سليم ما ينذر بكارثة محققة خاصة ونحن مقبلون على صيف ساخن جدا.

وطالب أحمد إسماعيل مدير عام بجامعة الزقازيق على المعاش ومن أهالى المنطقة المسئولين، أن يستجيبون إلى صرخات الاستغاثة من كل أبناء هذه المنطقة والذين يسكنون بجوار تجمعات الموت والمرض والتلوث البيئى فلا يقبل أى إنسان أن يعيش وسط هذه المقالب، مطالبا بسرعة التحرك ورفع أكوام القمامة نقل المخازن الضارة بالبيئة وتنظيف المنطقة لخطورة الموقف رحمة بالمواطنين.



اكوام القمامة



المخازن الضارة



تدوير القمامة يدويا