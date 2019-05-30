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الخميس، 30 مايو 2019 02:19 ص
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اضبط مخالفة.. أهالى باسوس بالقناطر الخيرية يشكون سوء وتعكر مياه الشرب

الخميس، 30 مايو 2019 02:00 ص
اضبط مخالفة.. أهالى باسوس بالقناطر الخيرية يشكون سوء وتعكر مياه الشرب أهالى باسوس بالقناطر الخيرية يشكون سوء وتعكر مياه الشرب
القليوبية نيفين طه
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يعانى أهالى قرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، من سوء وتعكر المياه ولا يستطيعون استخدامها للشرب أو طهى الطعام. 

وقالت أم على، حرام كل يوم المياه مقطوعة او تكون ذات لون أصفر ورائحة كريهة لا نستطيع شربها، مطالبة المسئولين بشركة مياه القليوبية بضرورة النظر للأهالى بعين الرحمة وإصلاح تلك المياه التى تسبب خطورة على حياتهم.

"حرام مش عارفين نشرب أو نعيش" بهذه الكلمات عبرت فاطمة على، عن غضبها لسوء مياه الشرب، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، مطالبة محافظ القليوبية ومسؤولى المياه بضرورة حل تلك الأزمة، لعدم قدرة الأهالى على العيش.

أهالى باسوس بالقناطر الخيرية يشكون سوء وتعكر مياه الشرب (1)
 
أهالى باسوس بالقناطر الخيرية يشكون سوء وتعكر مياه الشرب (2)
 
أهالى باسوس بالقناطر الخيرية يشكون سوء وتعكر مياه الشرب (3)
 

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