"اصحي يا نايم وحد الدايم" عائلة مسحراتية أبا عن جد (فيديو)

كتب – محمد قاسم

"إصحي يا نايم وحد الدايم" عبارة ارتبطت في أذهاننا بشهر رمضان، تحديداً يرددها المسحراتي فى الشوارع قبل الفجر بساعات، وجميعنا نعشق وننتظر هذه المظاهر الرمضانية من العام الي العام.

مهنة المسحراتى واحدة من سمات شهر رمضان الفضيل والمسحراتى لقب يطلق على الشخص الذى يتولى مهمة إيقاظ المسلمين فى ليالى شهر رمضان لتناول السحور، والمشهور عنه أنه يحمل ويقوم بالعزف عليها لإيقاظ الناس لتناول السحور قبل أذان الفجر.

وفى ذلك التقرير يرصد "دوت مصر" عائلة امتهنت مهنة المسحراتي وتوارثوها أبا عن جد وقال إسلام إبراهيم محمد: "مهنتي مسحراتي ورثتها عن جدي ووالدي وهذة المهنة لها متعة كبيرة".

وقال المسحراتي: "مابحسش بمتعة رمضان إلا وأنا بسحر الناس.. وابتدي عملي من الساعة واحدة بعد منتصف الليل واحمل الطبلة وأطوف في الشوارع حتي قبل أذان الفجر".

وأكد المسحراتي أن فرحة الأطفال بوجوده أثناء سيره بالشوارع بالطبلة هي الشئ الوحيد الذي يسعده دائما في شهر رمضان وبعد انتهاء الشهر الكريم "بعدي علي بيوت الناس آخد منهم العيدية".