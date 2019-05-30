سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 12:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق سيوة بمطروح

الخميس، 30 مايو 2019 10:58 م
اصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق سيوة بمطروح إسعاف - أرشيفية
مطروح - حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر حادث انقلاب سيارة، مساء اليوم، بالكيلو 30 على طريق مطروح- سيوة، في نطلق مدينة مرسى مطروح، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.

استقبل مستشفى مطروح العام، المصابين حمد عبد السلام عبد الهادي "36 سنة " مصاب باشتباه كسر بقاع الجمجمة والحالة عامة سيئة، وأحمد عبد الرحمن عبد الهادي " 44 سنة" ، مصاب جرح بفروه الرأس وكدمات وسجحات واشتباه ما بعد الارتجاج، وحمدي شعبان قبيصي  "37 سنة"مصاب بجرح وكدمة أسفل العين اليمني واشتباه ما بعد الارتجاج، وطه عبد الرحمن عبد العادي "30سنة" مصاب كبسر بالساق اليمني وسجحات وكدمات وإيهاب إبراهيم جابر  "30سنة" مصاب بجرح بالجبهة و سجحات وكدمات و اشتباه ما بعد الارتجاج، وجميع المصابين من محافظة الإسكندرية ، تم تقديم الإسعافات الأولية وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.

 

 


محافظة مطروح

مستشفى مطروح العام

انقلاب سياره

اسعافات اوليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اليوم السابع: السيسى يتصدى للتمييز والكراهية بقمة مكة المكرمة

اليوم السابع: السيسى يتصدى للتمييز والكراهية بقمة مكة المكرمة

موجز أخبار مصر للساعة 6.. إجازة العيد 3 أيام للحكومة ويومان للقطاع الخاص

موجز أخبار مصر للساعة 6.. إجازة العيد 3 أيام للحكومة ويومان للقطاع الخاص

أسرار رحلات الكبار على الطائرات الخاصة.. مضيفات طيران تكشفن حياة الأغنياء فى السماء.. نجوم البوب يحتفلون بأعياد ميلادهم جوا.. الأثرياء يصطحبون أسلحة وجثث موتى.. ومضيفة قدمت وجبة عشاء بمليون جنيه إسترلينى (صور)

أسرار رحلات الكبار على الطائرات الخاصة.. مضيفات طيران تكشفن حياة الأغنياء فى السماء.. نجوم البوب يحتفلون بأعياد ميلادهم جوا.. الأثرياء يصطحبون أسلحة وجثث موتى.. ومضيفة قدمت وجبة عشاء بمليون جنيه إسترلينى (صور)

صرف مرتبات موظفى الدولة يوم 23 يونيو.. وزيادة أيام الصرف بمناسبة الأعياد

صرف مرتبات موظفى الدولة يوم 23 يونيو.. وزيادة أيام الصرف بمناسبة الأعياد

شاهد فى دقيقة.. "طهران ـ واشنطن" نيران الغضب فى مواجهة السيناريوهات المفتوحة

شاهد فى دقيقة.. "طهران ـ واشنطن" نيران الغضب فى مواجهة السيناريوهات المفتوحة

من الكلاسيك لأحدث تقاليع.. شاهد كيف تغير تصميم وألوان غرف المعيشة خلال عقود

من الكلاسيك لأحدث تقاليع.. شاهد كيف تغير تصميم وألوان غرف المعيشة خلال عقود

قطط مجرمة.. صور طريفة تكشف حيوانات أليفة "متلبسة بالجريمة"

قطط مجرمة.. صور طريفة تكشف حيوانات أليفة "متلبسة بالجريمة"

مهارة غريبة.. فتاة تفتخر بقدرتها على القفز فوق الأسوار .. شوف الصور

مهارة غريبة.. فتاة تفتخر بقدرتها على القفز فوق الأسوار .. شوف الصور

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. نجاح قادم

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. نجاح قادم

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اقضى وقت أطول مع عائلتك

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اقضى وقت أطول مع عائلتك

الحب يشفى.. قصة امرأة أذاها التنمر حول جسدها وأصلح نفسيتها زوجها

الحب يشفى.. قصة امرأة أذاها التنمر حول جسدها وأصلح نفسيتها زوجها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة