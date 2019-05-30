استمرار هدم عقارات حكر السكاكينى بالشرابية ونقل السكان للمحروسة

كتب سيد الخلفاوى

استمرت أجهزة حى الشرابية شمال القاهرة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، فى إزالة منطقة حكر السكاكينى القديم ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم وأمن للمواطنين.

وقال اللواء فادى يوسف، انه تم هدم 20 عقار وتسكين السكان بمشروع المحروسة 1 بمدينة السلام، مع نقل ملابسهم وأمتعتهم بأتوبيسات هيئة النقل العام، وفقا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وكانت محافظة القاهرة أعلنت أنه تم إزالة 37 عقار وتم تسكين 194 أسرة من المستحقين بالعقارات التي تم إخلائها، وبذلك يصبح اجمالى ما تم هدمه 57 عقار.