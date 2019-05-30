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استلام تقاوى القمح والإردب 725 جنيه بدرجة نقاوة 100% استعداد للموسم الجديد

الخميس، 30 مايو 2019 12:38 م
استلام تقاوى القمح والإردب 725 جنيه بدرجة نقاوة 100% استعداد للموسم الجديد قمح - أرشيفية
كتب عز النوبى
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واصلت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى التابعة لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، استلام تقاوى القمح والشعير والفول البلدى من المحاصيل الشتوية للبدء فى إعدادها وتجهيزها بمحطات الغربلة، استعدادًا لزراعتها فى الموسم الجديد، بسعر الأردب 725 جنيه للقمح  بدرجة نقاوة 100%.

قال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن لجان استلام تقاوى المحصول الشتوى تواصل عملها، موضحا أن محطات إنتاج وغربلة التقاوى على مستوى الجمهورية تقوم باستلام تقاوى خام القمح والشعير والفول وغيرها من المحاصيل الشتوية للبدء فى إعدادها وتجهيزها استعدادا لزراعتها فى الموسم الجديد.

وأضاف "حاتم إبراهيم"، أن لجان المتابعة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى تقوم بالمرور على جميع المحطات فى كل المحافظات لتأكد من سلامة وسهولة إجراءات الاستلام وأن هذه اللجان تواصل عملها طوال شهر رمضان وحتى خلال أيام الاجازات الرسمية، بهدف الانتهاء من مهمتها مبكرا حتى تصبح التقاوى متوافرة فى الجمعيات الزراعية ومنافذ البيع للمزارعين قبل الموسم الشتوى القادم بفترة كافية وبأسعار مناسبة.

وأوضح  أن استلام التقاوى من خلال 3 لجان مشكلة من قبل الإدارة ويكون استلام التقاوى من المزارعين  من خلال لجان الفحص بالشروط والقواعد المتبعة، وخاصة أن تكون التقاوى ذات جودة عالية، نظيفة، خالية من آى أفات مرضية، بالإضافة إلى مواصلة الحملات المكثفة على أسواق بيع وتداول تقاوى المحاصيل الصيفية وخاصة الأرز لضبط المغشوش ومجهول المصدر، من خلال لجان متابعة عمليات التسليم لضبط الأسواق والتصدى لأية مخالفات تحول دون وصول الدعم للمزارعين.

 


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