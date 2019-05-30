استطلاعات رأى تظهر تقدم مرشح المعارضة فى انتخابات بلدية اسطنبول

رويترز

أظهر استطلاع للرأى أُجرى لحساب حملة حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا أن مرشح المعارضة فى انتخابات بلدية اسطنبول يتقدم على مرشح حزب الرئيس رجب طيب أردوغان بفارق ثلاث نقاط مئوية قبل الانتخابات التى ستجرى الشهر القادم.

ويسعى حزب الرئيس إلى تحقيق نتيجة مختلفة عن الهزيمة التى لحقت به بفارق ضئيل عندما فاز مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض الرئيسى أكرم إمام أوغلو بالمنصب فى شهر مارس آذار، وذلك فى واحدة من أكبر الانتكاسات الانتخابية لأردوغان منذ وصوله إلى السلطة قبل 16 عاما.

وألغت السلطات نتيجة الانتخابات بعد شكاوى حزب العدالة والتنمية من حدوث مخالفات، لتنتهى ولاية إمام أوغلو بعد أقل من ثلاثة أسابيع، ودعت إلى انتخابات جديدة فى 23 يونيو.

ويتماشى الاستطلاع إلى حد بعيد مع استطلاعات رأى أخرى حول خطط الناخبين فى الأيام الأخيرة فى أكبر مدينة ومركز تجارى فى تركيا، والتى يحكمها حزب العدالة والتنمية وأسلافه الإسلاميون منذ 25 عاما.

وقال مسؤول بحزب العدالة والتنمية لرويترز اليوم الخميس "كانت هناك استطلاعات للرأى تظهر تقدم إمام أوغلو بفارق أكبر، ولكن وفقا لآخر استطلاع للرأى أجراه حزبنا، يتقدم إمام أوغلو بفارق ثلاث نقاط".