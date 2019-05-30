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"استراتيجية الجيزة لتغير المناخ": مصر أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية

الخميس، 30 مايو 2019 05:49 م
"استراتيجية الجيزة لتغير المناخ": مصر أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية تغيرات مناخية - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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كشف حفل إطلاق استراتيجية محافظة الجيزة لتغير المناخ، عن أن الجيزة هى المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية التى تقوم بإعداد استراتيجية لتغير المناخ، وذلك فى إطار مواكبة اتجاه الدولة فيما يتعلق باتخاذ خطوات جدية فى طريق التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية. 

وأعدت محافظة الجيزة الإطار العام بإستراتيجية تغير المناخ بالمحافظة، ومن المخطط أن يشكل الإطار العام لإستراتيجية تغير المناخ بالمحافظة أساسًا لإستراتيجية شاملة يتم تطويرها فى السنوات المقبلة، وستعتمد المحافظة على هذه الاستراتيجية فى جذب استثمارات القطاع الخاص والجهات المانحة فى تمويل بعض المشروعات الحيوية بالمحافظة التى سيكون لها دور فى التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية وتهدف إلى تحقيق تنمية منخفضة الإنبعاثات، ومجتمع ذَا مرونة للتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وتم التأكيد على أهمية التصدى للتغيرات المناخية فى محافظة الجيزة، خاصة أن قضية تغير المناخ لا تندرج تحت مسئولية جهة واحدة، فهى تعتبر تحدى تنموى وليس بيئى، كما انها تؤثر على ارتقاء الدول وتنمية المحاصيل ومسارات التنمية بشكل عام.

كما أشار مؤتمر إطلاق استراتيجية محافظة الجيزة لتغير المناخ، إلى أن مصر من أكثر الدول تأثرًا بتغيرات المناخ، لذا وصلت الحكومة بالعديد من المجهودات والمشروعات المختلفة فى المساعدة على مواجهة ذلك التحدى بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، واللمبات الموفرة للطاقة، وعمليات تكيف المحاصيل، واعادة التدوير، وترشيد استهلاك المياه.


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محافظة الجيزة


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