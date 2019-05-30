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الخميس، 30 مايو 2019 09:59 م
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استخراج 88 بطاقة رقم قومى للأسر الأولى بالرعاية شرق الإسكندرية

الخميس، 30 مايو 2019 09:41 م
استخراج 88 بطاقة رقم قومى للأسر الأولى بالرعاية شرق الإسكندرية استخراج البطاقات
الاسكندرية جاكلين منير

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أنهى مركز معلومات التنمية المحلية بحى ثان المنتزه، الخميس، استخراج 88 بطاقة رقم قومى لسيدات منطقة الطابية، الأولى بالرعاية وبدون غرامات التأخير .

وجرى استخراج البطاقات على مدار اليوم، تحت إشراف العميد خالد كشك رئيس حى ثان المنتزه، ومدير عام مراكز معلومات التنمية المحلية بالمحافظة ومصلحة الأحوال المدنية، وتحت رعاية المجلس القومى للمرأة، وذلك ضمن حملة بطاقتك حقوقك التى تقوم على حصول السيدات على بطاقات الرقم القومى للاستفادة من الخدمات الحكومية وغير الحكومية المقدمة للمرأة.

جاء ذلك بحضور مدير مركز معلومات التنمية المحلية، ومدير إدارة التنمية الريفية، وباحثى مركز المعلومات، وممثلى مصلحة السجل المدني.

 

 

 

 


حى المنتزة

الرقم القومى

الاسر الاولى بالرعاية

الاسكندرية

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