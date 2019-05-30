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ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى لـ3 ملايين طن

الخميس، 30 مايو 2019 01:35 م
ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى لـ3 ملايين طن محصول قمح - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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تسلمت الجهات المختصة ممثلة فى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعى المصرى، ما يقرب من  3  مليون  طن  حتى صباح اليوم لصالح هيئة السلع التموينية.



وكانت وزارة التموين والتجارة  الداخلية ، وجهت المديريات على مستوى الجمهورية، باستلام الأقماح بالصوامع المعدنية الحديثة والهناجر والبناكر والشون الأسمنتية أ  الإسفلتية المطابقة لشروط التخزين، التى تمت معاينتها ، وإرسال نماذج المعاينة معتمدة من مدير المديرية، موضحًا بها مدى صلاحيتها لتخزين القمح المحلى مع عدم تخزين أى أقماح محلية فى الشون الترابية، على أن تدرج كمراكز للتجميع،والتأكد من خلو الصوامع أو الهناجر أو الشون من أى أقماح قديمة، وكذلك إمساك سجلات بالمواقع التخزينية معتمدة ومختومة من مديرية التموين المختصة وتحديد أمناء الشون ومندوبين الأمن لكل موقع تخزينى قبل بداية موسم التوريد.

 


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توريد القمح المحلى

معدلات توريد القمح المحلى

ضوابط توريد القمح المحلى

الصوامع


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