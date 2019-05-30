ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود الأسهم القيادية

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.79% رابحاً 20.63 نقطة ليغلق عند مستوى 2620.33 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 159.4 مليون سهم محققة ما قيمته 206.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3589 صفقة لـ35 سهما، وارتفع 20 سهما، فيما انخفض 11 سهما، واستقر 4 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.14%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.37%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.15%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.47%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.30%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.15%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 8.47%، ثم سهم دار التكافل بنسبة 5.80%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة بنك المشرق بنسبة 10%، ثم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.42%.