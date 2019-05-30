سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 12:28 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع المؤشر العام للأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات

الخميس، 30 مايو 2019 10:54 ص
ارتفاع المؤشر العام للأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات مؤشر - أرشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.53% رابحا 44.39 نقطة ليصل إلى مستوى 8458.27 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 25.5 مليون سهم بقيمة 755 مليون ريال، وارتفعت أسهم 103 شركة، فيما تراجعت 45 شركة. 
 
وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.21%، يليه قطاع الأدوية بنسبة 1.78%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.94%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.70%.
 
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط 13 قطاعا

ارتفاع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط صعود 18 قطاعا على رأسها التأمين

البورصة السعودية تنخفض بعد هجمات على محطتى ضخ نفط

تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط هبوط 15 قطاعا

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة

بورصة السعودية

تاسى

تداول


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة