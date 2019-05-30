ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات مدفوعة بصعود 20 قطاعا

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.22% رابحاً 102.60 نقطة ليغلق عند مستوى 8516.48 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 1.13% رابحاً 38.95 نقطة ليغلق عند مستوى 3474.69 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 95.1 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 130 شركة، فيما تراجعت 44 شركة.

وارتفع 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 5.03%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.68%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.66%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.46%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.15%.

وجاء سهم "مسك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.89%، تلاه "بى سى آى" بنسبة 6.93%، ثم وقت اللياقة بنسبة 5.32%، فيما تصدر سهم "التأمين العربية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.75% ثم البحر الأحمر بنسبة 1.73%، ثم ثمار بنسبة 1.36%.