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ارتفاع أسهم أوروبا بفضل صعود سبرنجر وديلي ميل

الخميس، 30 مايو 2019 10:59 ص
ارتفاع أسهم أوروبا بفضل صعود سبرنجر وديلي ميل بورصة لندن- أرشيفية
رويترز
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ارتفعت أسهم أوروبا في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بفعل صعود اثنين من أكبر شركات نشر الصحف الأوروبية، لتتعافي السوق من أدنى مستوى إغلاق في أكثر من ثلاثة أشهر الذي سجلته في اليوم السابق مع استمرار تأثير مخاوف التجارة على أسواق الأسهم.

وقفزت أسهم أكسيل سبرنجر الألمانية لتتصدر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعد أن قالت الشركة إنها تجري محادثات مع شركة الاستثمار المباشر كيه.كيه.آر بشأن استثمار محتمل في الشركة.

وارتفعت أسهم ديلي ميل البريطانية 10%  بعد أن أعلنت ارتفاعا يفوق التوقعات بلغت نسبته 19  في أرباح النصف الأول المُعدلة قبل الضرائب وأكدت توقعاتها للعام بأكمله.

وبحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، صعد ستوكس 600 بنسبة 0.3 % محققا أول مكسب في ثلاثة أيام.

وقاد المؤشر الإيطالي، الذي تضرر هذا الأسبوع بفعل مخاوف بشأن نزاع الميزانية مع الاتحاد الأوروبي، المكاسب بين مؤشرات الدول، وسجل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني أداء دون السوق عموما بسبب ارتفاع طفيف للجنيه الاسترليني.

وارتفع مؤشر قطاع الإعلام الأوروبي واحدا بالمئة.

 

 


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