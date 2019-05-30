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الخميس، 30 مايو 2019 02:28 م
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احتياطي تونس من النقد الأجنبي يسجل تراجعا جديدا

الخميس، 30 مايو 2019 02:19 م
احتياطي تونس من النقد الأجنبي يسجل تراجعا جديدا تونس
كتبت – هناء أبو العز
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سجّل احتياطي تونس من النقد الأجنبي تراجعا جديدا ، وفق أحدث الإحصاءات الصادرة أمس عن البنك المركزي التونسي.
 
ويفسّر هذا التراجع بشكل عام بتدني سعر الدينار إزاء الدولار واليورو، ما أسفر عنه تفاقم العجز التجاري إلى أكثر من 6.3 مليارات دينار، في ظل تراجع الصادرات التونسية بنحو 2.7 %، بحسب احصاءات المعهد الوطني للاحصاء حول أداء التجارة الخارجية التونسية في شهر أبريل. 
 
ويخصّص عادة احتياطى العملة الأجنبية البالغ حاليا ما يعادل بالدينار التونسي 13.20 مليار دينار، لتوريد المحروقات والحبوب والأدوية وتسديد الديون الخارجية التي زادت كلفتها بفعل هبوط سعر العملة الوطنية.

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