سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 01:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

احتفالية باليوم العالمى للإقلاع عن التدخين تحت شعار "اختار الصحة وليس التبغ"

الخميس، 30 مايو 2019 01:02 م
احتفالية باليوم العالمى للإقلاع عن التدخين تحت شعار "اختار الصحة وليس التبغ" احتفالية باليوم العالمى للإقلاع عن التدخين
كتبت أمل علام
إضافة تعليق
احتفلت منظمة الصحة العالمية، باليوم العالمى للإقلاع عن التدخين، بحضور جون جبور ممثل المنظمة فى مصر، وقسم الصدر بطب عين شمس، بحضور الدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب جامعة عين شمس، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة والسكان الأسبق، وباشتراك عدد كبير من جمعيات مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، وبحضور الدكتور وجدى أمين مدير الإدارة العامة لأمراض الصدر والدرن، وعدد من أساتذة الصدر المهتمين بالتدخين.
 
من جانبه قال الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة والسكان الأسبق، ورئيس الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، اهتمامنا سنويا بالاحتفال باليوم العالم للإقلاع عن التدخين لأهمية هذا الموضوع، وتأثير التبغ بكل أشكاله، وأنواعه على صحة الإنسان، وتداعياته المستقبلية على صحة الشباب، ومع الأسف الشديد فإن تأثير التدخين هو تأثير تراكمى، يزداد مع عدد مرات التدخين اليومى وعدد سنوات التدخين، بمعنى أنه كلما استهلك المدخن كمية أكبر من الدخان سواء السجائر أو الشيشة أو اى نوع آخر من الدخان، وكلما ازدادت سنوات التدخين، كلما كان التأثير على صحته، وقابلية حدوث الأمراض الناتجة عن التدخين، والحقيقة أن كل أجهزة الجسم بلا استثناء تعانى من التأثيرات السلبية للتدخين، وعلى رأسها الجهاز التنفسى والجهاز الدورى.
 
وأضاف أن حدوث أورام الجهاز التنفسى العلوى والسفلى، وعلى رأسها الأورام الخبيثة بالرئتين هى من أكثر أنواع السرطان المعروف مسبباتها، وهناك مجموعة أخرى من الأمراض الخطيرة، وهى ما تسمى بالانسداد الشعبى الهوائى المزمن "السدة الرئوية"،وهى تسبب إعاقة كبيرة جدا للمصاب، وتستمر لفترة طويلة، واهم أعراضها هو صعوبة التنفس المتزايد علاوة على أزمات ضيق الشعب الهوائية، ومع الأسف يتحول المريض إلى إنسان معوق، مما يؤثر على قدرته الإنتاجية، والعمل والفكر، ويؤثر سلبا بشدة على أسرته التى تعانى بشدة من عدم قدرته على العمل، أو أداء وظائفه الحيوية اليومية 
 
وأكد أن التدخين يؤثر على مجموعة أخرى من أعضاء الجسم، فالمدخن أكثر عرضه للإصابة بحساسية الصدر، وضيق الشعب الهوائية الربوى، وعندما يصاب بنزلات البرد أو الأنفلونزا فهو أكثر عرضه للإصابة بالالتهابات الرئوية المتكررة، وعلى استعداد اكبر للإصابة بأمراض القلب، والشرايين ويشكل التدخين السلبى عامل مهم أخر، حيث أن المخالطين للمدخن وهم لا يدخنون، عرضه للإصابة بنفس الأمراض التى تصيب المدخن ، ولهذا فان الدعوى القومية أن تتحول مصر إلى دولة غير مدخنة فهو هدف قومى صحى واجتماعى واقتصادى. 
 
وأشار عدد من الأطباء المصريين المتواجدين بالاحتفالية، إلى أن استضافة هذا اليوم مهم جدا لمنظومة العلاج الوقائى المرتبط بالتدخين، مضيفين أن عام 2016 شهد احتفال كلية الطب جامعة عين شمس باليوم العالمى للإقلاع عن التدخين، وتم منع التدخين فى الكلية، وعلقنا فى كل الأماكن لوحات مكتوب فيها ممنوع التدخين، وأعلنا عن غرامات عند التدخين.
 
 
احتفالية باليوم العالمى للإقلاع عن التدخين
احتفالية باليوم العالمى للإقلاع عن التدخين

 

احتفالية باليوم العالمى للإقلاع عن التدخين
احتفالية باليوم العالمى للإقلاع عن التدخين

 

اليوم العالمى للإقلاع عن التدخين
اليوم العالمى للإقلاع عن التدخين

 

اليوم العالمى للإقلاع عن التدخين
اليوم العالمى للإقلاع عن التدخين

 

 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الجامعة العربية تدعو للاسترشاد بدليل وزراء الصحة العرب الخاص بمكافحة التدخين

تعرف على أكثر دول العالم تدخينا.. "كيريباتى" تتصدر ونيجيريا وإثيوبيا الأقل

اضرار التدخين على الصحه ضعف المناعة وتشوهات الأجنة

100 مليون صحة: رمضان أنسب الأوقات للإقلاع عن التدخين نهائيا

احتفالا باليوم العالمى للتبغ 31 مايو.. أرقام صادمة عن ضحايا التدخين

اليوم العالمى للاقلاع عن التدخين

منظمة الصحة العالمية

طب عين شمس

الاحتفال باليوم العالمى للاقلاع عن التدخين

الصحة العالمية

الامراض الصدرية

السرطان


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة