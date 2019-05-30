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اتفاق مع المفوضية الأوروبية على فتح أسواق الاتحاد الأوروبي أمام الصادرات المصرية

الخميس، 30 مايو 2019 07:42 م
اتفاق مع المفوضية الأوروبية على فتح أسواق الاتحاد الأوروبي أمام الصادرات المصرية الصادرات المصرية
كتب إسلام سعيد
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أسفرت جهود مكتب التمثيل التجاري في بروكسل برئاسة الوزير المفوض التجاري يحيي الواثق بالله ونائبه السكرتير التجاري شريف عرفان عن موافقة دول الاتحاد الأوروبي وعددها ٢٨ دولة على الطلب المقدم من مصر لتفتح اسواقها أمام الصادرات المصرية من الجيلاتين الصناعي، وذلك بناء على متابعة مكتب التمثيل التجاري ووزارة التجارة والصناعة مع مختلف أجهزة الاتحاد الأوروبي لنحو 6 سنوات، وخاصة في ظل التوجه لفتح مزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية، ولتمهيد الطريق أمام السلع المخطط لإنتاجها في المناطق الصناعية التي تشيدها الدولة في الوقت الحالي.
 
هذا وقد اجتمعت لجنة النبات والحيوان والغذاء والعلف بالمفوضية الأوروبية يوم 11/4/2019 ووافقت على تعديل التشريعات الأوروبية واضافة مصر ضمن قائمة الدول المسموح لها بتصدير الجيلاتين الصناعي للاتحاد الأوروبي، وانه من المتوقع أن يتم نشر التشريعات المذكورة في الجريدة الأوروبية الرسمية ودخولها حيز النفاذ بنهاية شهر مايو المقبل.
 
وتفتح هذه الخطوة المجال امام الصادرات المصرية من الجيلاتين الصناعي الى الاتحاد الأوروبي خاصة في اطار خطة الدولة بتعظيم صادرات المشتقات الحيوانية من خلال تدشين منطقة الروبيكي لإنتاج الجلود والمشتقات الحيوانية، كما تفتح هذه الخطوة الهامة المجال لبدء التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لنفاذ صادرات مصر من الجيلاتين الغذائي والطبي وهي المنتجات ذات القيمة المضافة الكبيرة والتي قد يكون لها دور هام في جذب استثمارات عالمية لمصر في هذا المجال وتحولها لمركز عالمي لتصدير الجيلاتين بمختلف انواعه للاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم.
 
 
 
 

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اخبار الاقتصاد

مصر

صادرات مصر

الجلاتين الصناعى


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