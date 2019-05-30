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اتفاقية بين الجامعة الصينية والمركز القومى للبحوث للتعاون فى التكنولوجيا

الخميس، 30 مايو 2019 02:22 م
اتفاقية بين الجامعة الصينية والمركز القومى للبحوث للتعاون فى التكنولوجيا اتفاقية تعاون بين الجامعة المصرية الصينية والمركز القومى للبحوث
كتب وائل ربيعى
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وقع الدكتور أشرف الشيحى، رئيس الجامعة المصرية الصينية، والدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، اتفاقية تعاون بين الجامعة والمركز فى مجال العلوم والتكنولوجيا، وذلك على هامش زيارة وفد من قيادات المركز للجامعة، إذ كانت فى استقبالهم الدكتورة كريمة عبد الكريم رئيس مجلس الأمناء.

وتفقد الوفد أبنية الجامعة، من قاعات محاضرات ومعامل وورش مُجهّزة، وعقب ذلك عرض الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز القومى للبحوث، مميزات المركز الذى يعمل به 70% من الباحثين التابعين للمراكز والمعاهد البحثية بوزارة البحث العلمى، ما يؤكد أهمية التعاون بين المركز ووزارة التعليم العالى، والاهتمام بالأبحاث فى مختلف العلوم، لخدمة المجتمع فى ضوء عدة محاور، أولها الصحة والبيئة وثانيها الزراعة والبيولوجى، ثم الصناعة.

وقال "الشيحى" إن توقيع تلك الاتفاقية يأتى فى إطار تعاون مشترك بين الطرفين لإرساء دعائم التعاون العلمى والبحثى والتدريبى بينهما، بما يرفع مستوى الخريجين فى مجالات البحث العلمى والتكنولوجيا، بفضل ما يملكه المركز القومى للبحوث من قوة بحثية متميزة.

وأضاف أن الاتفاقية تشمل تدريب طلاب الجامعة، وعمل أبحاث مشتركة، خاصة أن هناك بُعدًا صينيا تعمل عليه الجامعة، وعلاقات مشتركة بين هيئات صينية والمركز القومى للبحوث. وتُعتبر الجامعة القناة الشرعية لنقل التكنولوجيا الصينية لمصر، ومن المخطط أن تزيد أوجه التعاون بالأبحات المشتركة التى تضيف فائدة واسعة للجامعة وطلابها، إضافة إلى برامج التدريب ورفع كفاءة الطلاب والباحثين، والإشراف المشترك على الأبحاث العلمية.


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