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إنقاذ حياه معتمر عربى بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكه المكرمة

الخميس، 30 مايو 2019 06:29 م
إنقاذ حياه معتمر عربى بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكه المكرمة انقاذ معتمر فى السعودية
وكالات الأنباء
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نجح  فريق طبى بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة فى انقاذ معتمر من جنسية عربية يبلغ من العمر (74) عاما حيث تدهورت حالته بعد حادثة سقوط من خمس أيام قبل الوصول إلى المملكة العربية السعودية وخلال أدائه مناسك العمرة لوحظ عليه صعوبة النطق مع ثقل في العضلات من الجهة اليمنى من الجسم وازدادت الحاله سوء قبل إدخاله إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

وقد أعرب مدير مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة شكره للفريق الطبي والطبيب المشرف على الحالة.


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