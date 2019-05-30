إصابة سيدة باكستانية جراء إطلاق نار هندى على طول خط المراقبة

إسلام أباد (أ ش أ)

أعلنت هيئة العلاقات العامة للخدمات الداخلية فى الجيش الباكستانى أن سيدة باكستانية أصيبت جراء إطلاق نار هندى على طول خط المراقبة الحدودى.

وقالت الهيئة - فى بيان لها نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس، إن القوات الهندية لجأت إلى إطلاق نار فى قطاع "راولا كوت" على طول خط المراقبة الحدودي، مشيرة إلى أن إطلاق النار استهدف مدنيين.

وأضافت الهيئة أنه تم نقل السيدة المصابة إلى إحدى المنشآت الطبية المجاورة من أجل تلقى العلاج اللازم.