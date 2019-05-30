سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 04:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إصابة سيدة باكستانية جراء إطلاق نار هندى على طول خط المراقبة

الخميس، 30 مايو 2019 03:16 م
إصابة سيدة باكستانية جراء إطلاق نار هندى على طول خط المراقبة الجيش الباكستانى ـ صورة أرشيفية
إسلام أباد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت هيئة العلاقات العامة للخدمات الداخلية فى الجيش الباكستانى أن سيدة باكستانية أصيبت جراء إطلاق نار هندى على طول خط المراقبة الحدودى.

وقالت الهيئة - فى بيان لها نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس، إن القوات الهندية لجأت إلى إطلاق نار فى قطاع "راولا كوت" على طول خط المراقبة الحدودي، مشيرة إلى أن إطلاق النار استهدف مدنيين.

وأضافت الهيئة أنه تم نقل السيدة المصابة إلى إحدى المنشآت الطبية المجاورة من أجل تلقى العلاج اللازم.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

باكستان تمدد إغلاق مجالها الجوى على الحدود مع الهند لـ 14 يونيو

باكستان تمدد إغلاق مجالها الجوى عند الحدود الهندية حتى 14 يونيو

احتجاجات وأعمال عنف فى كشمير بعد مقتل مسلح على صلة بالقاعدة

مقتل مسلح فى تبادل لإطلاق نار مع القوات الهندية بإقليم كشمير

مقتل 5 فى معركة مسلحة فى الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير

الجيش الباكستانى

الهند

اطلاق نار هندى

العلاقات الهنديه الباكستانيه


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة