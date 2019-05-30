إشارة مرور.. تعرف على العلامات المرورية المحددة للأولويات أثناء القيادة

كتب عبد الرحمن سيد

توجد مجموعة من الأولويات أثناء القيادة على الطرق يجب الانتباه لها أثناء السير أعلى المحاور والالتزام بمجموعة من العلامات، ومنها:

العلامات المرورية الخاصة بتحديد الأولوية:

وهى أقل المبادئ المرورية وضوحاً لسائقى المركبات فى القاهرة بالرغم من كونه أكثرها أهمية، ببساطة الشارع ليس ملكاً لك، وهذا يعنى أنه فى كثير من الأحوال عليك التوقف (ربما التوقف تماماً) ليستطيع شخص آخر المرور قبلك والموضوع ليس له علاقة بأهميتك أو مدى عظمتك أو قيمتك فى المجتمع، وهو أيضاً ليس مرتبطاً بنوع أو حجم سيارتك أو بجرأتك وقدرتك على تحدى الأخطار.

أنواع تلك العلامات :

- عند وجود علامة مثلث مقلوب (يشير الى الأسفل) قبل تقاطع أو ميدان فهذا يعنى أن الأولوية ليست لك. فى هذه الحالة عليك التوقف إذا كانت هناك مركبات تمر داخل التقاطع.

- عند وجود علامة "قف STOP" الحمراء ذات الشكل الثمانى فهذا يعنى أن الأولوية ليست لك. فى هذه الحالة عليك التوقف تماماً لبضع ثوان، سواء كانت هناك مركبات أم لا.

- على الطرق السريعة وبالذات فى الطريق الدائرى قد ترى أحياناً لافتة "الأولوية لك" وهى على شكل مربع أصفر.