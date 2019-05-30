إزالة 343 مخالفة تعدّ على أراض زراعية وأملاك دولة ومجرى النيل فى 7 محافظات

كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

نجحت الأجهزة الأمنية فى تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها، تعزيزا لمبدأ سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة، وتنفيذا للقرارات الصادرة بإزالة كل تلك التعديات.

وواصلت الجهات الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية فى كل المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهرالنيل، حيث وجهت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات.

وأسفرت الجهود عن تحقيق نتائج إيجابية، شملت تأمين تنفيذ 10 قرارات إزالة لحالات تعدٍّ على الأراضى الزراعية فى دائرة مركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر، وتأمين تنفيذ 20 قرار إزالة لحالات تعدٍّ متنوعة بدائرة قسم شرطة الخصوص فى مديرية أمن القليوبية.

وشملت الجهود أيضا، تأمين تنفيذ 11 قرار إزالة لحالات تعدٍّ متنوعة فى كفرالشيخ، و23 قرار إزالة فى المنوفية، و181 قرار إزالة فى البحيرة، و21 قرارا فى الغربية، و37 فى أسوان. وتحررت محاضر بالوقائع واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.