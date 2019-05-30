إزالة تعديات على 15 فدان أملاك دولة بالخارجة فى الوادى الجديد

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس،إزالة 15 حالة تعديات بالزراعة والبناء علي مساحات أراضي أملاك دولة.

أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة، المهندس مجدي الطماوي،أنه تم تنفيذ 5 قرارات إزالة إدارية، في حملة مشتركة مع مديرية الأمن، لإزالة تعديات علي أملاك دولة بزمام المركز وقراه.

أضاف الطماوى، أنه تم تنفيذ 4 قرارات رقم( 650-661-662-663) لسنة 2019، لإزالة تعديات بالزراعة علي مساحة 15 فدان، 4 قيراط، و 2 سهم، والفرار رقم 699 لسنة 2019، لإزالة تعدي بالبناء علي مساحة 14 متر مربع، بالمركز.