سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 09:26 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إزالة تعديات على أراضٍ زراعية بقرية شباس الملح بكفر الشيخ

الخميس، 30 مايو 2019 08:15 م
إزالة تعديات على أراضٍ زراعية بقرية شباس الملح بكفر الشيخ إزالة التعديات
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

قال اللواء خالد حسن مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، إن حملة مركز ومدينة دسوق بالتعاون مع  الدكتور مصطفى الهامى، رئيس قرية شباس الملح، تمكنت من إزالة تعديات على الأرض الزراعية بالبناء بالبلوك الأبيض بزمام جمعية محلة مالك على مساحة 17 قيراطًا، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية نحو المخالفين وما زالت المتابعة مستمرة من قبل قسم المخالفات للتصدى لمخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية.

وأضاف مرسي، جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بالتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

 

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

إزالة تعديات على ترعة بسوهاج.. ومهلة لإخلاء المكان لتنفيذ باقى الإزالات (صور)

إزالة تعديات على 15 فدان أملاك دولة بالخارجة فى الوادى الجديد

صور.. تنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات مقامة على المجارى المائية بالبحيرة

صور .. إزالة تعديات وضبط مخالفات ببحيرة البرلس خلال حملة أمنية

ازالة تعديات

اراضى زراعيه

البلوك الابيض

كفر الشيخ


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة