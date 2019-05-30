إزالة تعديات على أراضٍ زراعية بقرية شباس الملح بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء خالد حسن مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، إن حملة مركز ومدينة دسوق بالتعاون مع الدكتور مصطفى الهامى، رئيس قرية شباس الملح، تمكنت من إزالة تعديات على الأرض الزراعية بالبناء بالبلوك الأبيض بزمام جمعية محلة مالك على مساحة 17 قيراطًا، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية نحو المخالفين وما زالت المتابعة مستمرة من قبل قسم المخالفات للتصدى لمخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية.

وأضاف مرسي، جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بالتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.