سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 01:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة المتهمة بتعذيب حفيدها حتى الموت بسبب تبوله فى دار السلام للجنايات

الخميس، 30 مايو 2019 01:35 م
إحالة المتهمة بتعذيب حفيدها حتى الموت بسبب تبوله فى دار السلام للجنايات كلابش-ارشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

أمرت نيابة دار السلام، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، بإحالة المتهمة بقتل حفيدها لمحكمة الجنايات .

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قالت إن ابنتها تخرج كل يوم للعمل، وتترك ابنها معها داخل الشقة.

وأضافت أن المجنى عليه كان دائم اللهو و"الشقاوة" داخل الشقة، وكانت تحاول تعديل سلوكه لكنها فشلت، مشيرة فى اعترافاتها إلى أن حفيدها البالغ من العمر 5 سنوات، كان يتبول على نفسه باستمرار وحاولت أن تعلمه دخول الحمام ولكنه كان دائم البكاء.

وتابعت المتهمة: "فى يوم الحادث تبول الطفل على نفسه لا إراديا، فأمسكت به وخنقته واعتديت عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، حيث قالت المتهمة "مكنتش قاصدة أموته ده حفيدى انا كنت بحاول أدبه"، مشيرة إلى أنها عندما اكتشفت وفاته لفته فى بطانية ووضعته داخل الشقة خوفا من افتضاح أمرها.

وبدأت تفاصيل تلك الواقعة، بتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من ربة منزل أفادت فيه بوفاة ابنها  طفل 5 سنوات على يد والدتها، داخل شقتها، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الجثة متعفنة وملفوفة فى بطانية ،حيث اعترفت المتهمة جدة الطفل بضربه وتعذيبه حتى الموت، بسبب تبوله ليتم القبض عليها وإحالتها للنيابة.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

المؤبد لعاطل وطالبة قتلا وأصابا 5 لخلاف حول أموال من ممارسة الدعارة بأسيوط

إزالة 343 مخالفة تعدّ على أراض زراعية وأملاك دولة ومجرى النيل فى 7 محافظات

ضبط 4 أطنان مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمى فى مصنع مجهول بالإسكندرية

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. المرض يسقط "خط" الشرقية

دار السلام

حوادث دار السلام

اخبار الحوادث

جدة تعذب حفيدها حتى الموت فى دار السلام


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة