إجراءات عاجلة للتصدى لدودة الحشد الخريفية

أوصت لجنة تسجيل الآفات الجديدة بمصر بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال دودة الحشد الخريفية.

ووفقاً للتقرير الخاص بنتائج تحليل عينة حشرية تم اخذها من قرية العقبة بمركز كوم أمبو بأسوان، بأحد حقول الذرة الشامية، قام معهد بحوث أمراض النباتات بتعريف العينة ظاهرياً على أنها دودة الحشد الخريفية، كما تمت المطابقة بتقنية البصمة الوراثية.

وأوصت اللجنة بضرورة إتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الفورية لإدارة هذه الحشرة في البلاد، بما في ذلك مخاطرها تحت الظروف المحلية، مع التحقق من إتباع الطرق العلمية للرصد والحصر والتعريف، وإستخدام التقنيات الحديثة، وإجراء تحليل مخاطر الحشرة طبقاً للقواعد والمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بتسجيل آفة جديدة.