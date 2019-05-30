سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 04:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إجازة عيد الفطر يومان للعاملين بالقطاع الخاص

الخميس، 30 مايو 2019 03:56 م
إجازة عيد الفطر يومان للعاملين بالقطاع الخاص عيد الفطر - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

أعلنت وزارة القوى العاملة،  أن أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 .

ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذين اليومين مثلى هذا الأجر.

يأتى ذلك إعمالًا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل.

وتقدم الوزير بهذه المناسبة بخالص التهاني لعمال وعاملات مصر على امتداد أرض الوطن.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

بالأسماء.. تعرف على ساحات عيد الفطر المبارك بالإسكندرية

إعداد وتجهيز 121 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك بمدن ومراكز أسيوط

بدء تجهيزات صلاة العيد وغرفة عمليات بحى المعادى استعدادًا لاستقبال عيد الفطر

رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك بالدقهلية

عيد الفطر

القوى العاملة

اجازة

القطاع الخاص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة