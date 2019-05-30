أوقاف سوهاج: تخصيص 207 ساحات لصلاة عيد الفطر على مستوى مراكز المحافظة

سوهاج – عمرو خلف

قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج إن المديرية استعدت لصلاة عيد الفطر المبارك بـ207 ساحات موزعة على 25 إدارة فرعية للأوقاف على مستوى مراكز المحافظة .

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع "أن عدد المساجد التى سوف يؤدى فيها صلاة العيد تبلغ أكثر من 6 آلاف مسجد على مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة مشيرا الى أنه تم تخصيص خطيبين لكل ساحة أحدهما أساسى والآخر احتياطى ، وتخصيص ساحة إستاد سوهاج الرياضى لتكون الساحة الرئيسية بالمحافظة والتى سيؤدى فيها قيادات المحافظة صلاة العيد.