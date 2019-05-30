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أوقاف سوهاج: تخصيص 207 ساحات لصلاة عيد الفطر على مستوى مراكز المحافظة

الخميس، 30 مايو 2019 12:00 ص
أوقاف سوهاج: تخصيص 207 ساحات لصلاة عيد الفطر على مستوى مراكز المحافظة الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج إن المديرية استعدت لصلاة عيد الفطر المبارك بـ207 ساحات موزعة على 25 إدارة فرعية للأوقاف على مستوى مراكز المحافظة .

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع "أن عدد المساجد التى سوف يؤدى فيها صلاة العيد تبلغ أكثر من 6 آلاف مسجد على مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة مشيرا الى أنه تم تخصيص خطيبين لكل ساحة أحدهما أساسى والآخر احتياطى ، وتخصيص ساحة إستاد سوهاج الرياضى لتكون الساحة الرئيسية بالمحافظة والتى سيؤدى فيها قيادات المحافظة صلاة العيد.


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