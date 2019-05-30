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أنشطة صيفية للمكفوفين بمكتبة الإسكندرية .. تعرف عليها

الخميس، 30 مايو 2019 11:47 ص
أنشطة صيفية للمكفوفين بمكتبة الإسكندرية .. تعرف عليها مكتبة الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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تنظم مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية برنامجها الصيفي لعام 2019، بدءًا من شهر يونيو حتى نهاية الإجازة الصيفية لطلبة المدارس في شهر سبتمبر، ويخاطب البرنامج بشكل خاص الأطفال والنشء المكفوفين بالمكتبة، كما يتضمن مجموعة من الأنشطة التوعوية للأطفال المبصرين حول كيفية التعامل مع أقرانهم المكفوفين، ويضم البرنامج نشاط الكتابة الإبداعية، والألوان والرسوم، وراديو طه حسين، وغيرهم.
 
وأكد الدكتور أمجد الجوهرى، رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية،فى بيان له اليوم أهمية أنشطة وورش عمل مكتبة طه حسين ودورها الفعّال في المجتمع؛ فالمكتبة من المؤسسات الرائدة التي تهتم بهذا المجال على مستوى الوطن العربي، لما تقدمه من خدمات هامة للمكفوفين وضعاف البصر وذوي الاحتياجات الخاصة، كونها الأداة العملية الخبيرة لنقل العلوم المختلفة لهم، وتطوير مهاراتهم ومساعدتهم في التعايش مع متطلبات حياتهم اليومية بسهولة.
 
يذكر أن برنامج عام 2019 مُدعم من المؤسسة الألمانية هانس زايدل (مكتب مصر)، والتي من أحد أهدافها بمصر دعم الدمج الاقتصادي للشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى أنها تسلط الضوء على مكتبة طه حسين بمكتبة الإسكندرية من خلال تنمية القدرات الإبداعية للمكفوفين والاعتماد على النفس، وإشراكهم في خبرات جديدة بواسطة العديد من الأنشطة التعليمية والفنية المتنوعة.
 
 

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