وذكر راديو (صوت أمريكا) - في نشرته باللغة الانجليزية - أن سوان سوف يشغل هذا المنصب خلفا للمبعوث السابق نيكولاس هايسوم (جنوب أفريقيا)، الذي اعتبرته حكومة الصومال "شخصا غير مرغوب فيه"، وأمرته في يناير الماضي بضرورة مغادرة البلاد، بعد 4 أشهر من توليه هذا المنصب.

ومن المنتظر أن يتولى المبعوث الجديد للأمم المتحدة مسئولية قيادة بعثة المساعدة الدولية في الصومال، حيث يتمتع بخبرات طويلة فيما يتعلق بالقضايا الإفريقية، وكان يشغل مؤخرا منصب سفير الولايات المتحدة لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية .

وصرح متحدث باسم الأمم المتحدة بأن سوان سيصل إلى الصومال في أسرع وقت ممكن.