أمن الإسكندرية يضبط شخص بحوزته 450 طربة حشيش للاتجار

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع متخذاً من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهم فى كمين أعد خصيصاً لهذا الغرض حال استقلاله سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة برج العرب وبحوزته 450 طربة لمخدر الحشيش وزنت 45 كيلو جرام، مبلغ مالى ، هاتف محمول .

وبمواجهته اعترف بحيازته بنشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى استمرار الحملات الأمنية.