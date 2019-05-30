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الخميس، 30 مايو 2019 05:28 م
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أمريكا تقدم أدلة تورط إيران فى الهجوم على ناقلات النفط الأسبوع المقبل

الخميس، 30 مايو 2019 05:26 م
أمريكا تقدم أدلة تورط إيران فى الهجوم على ناقلات النفط الأسبوع المقبل جون بولتون
كتبت – هناء أبو العز
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن الولايات المتحدة ستقدم أدلة على تورط إيران في هجوم الناقلات قبالة الإمارات إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل.
 
وكان بولتون اتهم إيران بكونها من "شبه المؤكد" أنها تقف وراء الهجوم الذي استهدف أربع سفن قبالة سواحل الإمارات، باستخدام "ألغام بحرية".
 
وأضاف في تصريحات له اليوم الخميس، نقلتها وكالة "سبوتنيك"،  أنه "إذا هاجمت إيران أو عملاؤها مصالح أمريكية سيكون خطأ فادحا وإذا أرادت التفاوض فلا بد من وقف هذا السلوك".
 
وأشار إلى أن واشنطن "لا تنتهج سياسة لتغيير النظام في إيران"، مشددا على أن "التهديد الإيراني لم ينته".
 

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جون بولتون

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ايران

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