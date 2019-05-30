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أكثر من نصف فريق مكافحة المخدرات فى بلجيكا يتخلى عن أداء مهامه

الخميس، 30 مايو 2019 09:24 م
أكثر من نصف فريق مكافحة المخدرات فى بلجيكا يتخلى عن أداء مهامه الشرطة البلجيكية
كتب: أحمد علوى

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تخلى أكثر من نصف الفريق الفيدرالى البلجيكى من فرقة مكافحة المخدرات تخليه عن مهامه والخروج من الفريق الخاص للمكافحة، إعتراضاً منهم على فشل التعاون بين الوحدات المحلية وفريق مكافة المخدرات فى المعركة ضد تجارة المخدرات فى مدينة أنتويرب.

فبعد أن انتهى فريق مكافحة المخدرات فى أنتويرب من العملية التى كان من المفترض أن يعتنى بها الفريق الفيدرالى، تصاعد التوتر بين الإدارات، حسبما قالت قناة بلجيك 24.

أُبلغ الفريق المحلى عن طريق البريد الإلكترونى أن زملائهم الفيدراليين لن يعملوا معهم فى نفس المبنى بعد الآن ، متخلين فعليًا عن خطة مكافحة المخدرات فى انتويرب.

وقالت الشرطة المحلية أن "مجلس المدينة استثمر 600 ألف يورو فى هذا المكتب الخاص مع جميع موارد تكنولوجيا المعلومات الممكنة. لا يمكننا رمى كل ذلك بعيدًا. مع وجود المحامى الجديد فى أنتويرب ، فرانكى دى كيزر ، نرغب فى معرفة كيفية المضى قدمًا فى فرق المخدرات وخطة المكافحة."

ومن جانبه نفى رئيس شرطة الشرطة الفيدرالية ، ستانى دى فليجر، مغادرة موظفيه ، وقال "هذا الإدعاء يفتقر إلى أى فارق بسيط. يعمل موظفونا فى العديد من المبانى، اعتمادًا على نوع العمل".

ووفقًا لصحيفة هيت لاتست نيوز جاء فى تقريرها، ان عمدة أنتويرب بارت دى ويفر ،وصف مغادرة الفريق الفيدرالى بأنه عار على أداء الأجهزة الأمنية والقضاة، وطالب "بتفسير جدى من الوزراء كوين جينس (وزير العدل) وبيتر دى كريم (وزير الداخلية).

وأكد المحامى دى كيزر أيضًا على أن خطة المكافحة لا تخلو من الالتزام: "يجب على كل شريك الوفاء بالتزاماته".

يشار بالذكر أنه تم تأجيل تقييم فريق مكافحة المخدرات وخطة المكافحة ، والذى كان من المفترض أن يتم بالفعل فى مارس الماضى وحتى سبتمبر المقبل .

 


بلجيكا

الامن البلجيكى

مكافحة المخدرات فى بلجيكا

اخبار العالم

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